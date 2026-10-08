Bu son yatırımlarla Türkiye için belirlediği 2026 yılı 10 yeni mağaza hedefine yılın ilk dokuz ayında ulaşan MANGO, pazardaki güçlü büyüme ivmesini bir kez daha kanıtladı.

2.500 Metrekarelik Yeni Alan, 50’den Fazla Yeni İstihdam

Toplamda 2.500 metrekareyi aşan bir alana yayılan üç yeni satış noktası, 50’nin üzerinde kişiye de yeni istihdam imkânı sağladı. Mağazaların öne çıkan özellikleri ise şöyle:

Florentia Village: 800 metrekarenin üzerindeki alanında kadın ve erkek koleksiyonlarını moda severlerle buluşturuyor.

İstanbul Koru Florya AVM: 485 metrekarelik alanda markanın kadın koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Finans Merkezi (İstanbul AVM): 1.200 metrekareyi aşan büyüklüğüyle MANGO’nun 80’inci mağazası olan bu yeni noktada; Barselona’daki tasarım merkezinde çalışan 500 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının tamamı yer alıyor.

Akdeniz Ruhu: "New Med" Konsepti

Yeni açılan tüm mağazalarda markanın Akdeniz mirasını yansıtan New Med mimari konsepti uygulandı. Doğal dokular, sıcak renk tonları ve sürdürülebilir malzemelerin ön plana çıktığı iç mekân tasarımı, müşterilere aydınlık ve ferah bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye, Küresel Ölçekte En Başarılı İlk 5 Pazar Arasında

1997 yılından bu yana Türkiye pazarında varlık gösteren MANGO için Türkiye, küresel ölçekte en yüksek performans sergileyen ilk beş pazar arasında yer alıyor. Şirketin bu hamleleri, 4E 2024–2026 Stratejik Planı doğrultusunda hem fiziksel mağazalardaki hem de online kanallardaki satış hacmini artırma hedefini destekliyor.

Küresel ölçekte de yükselişini sürdüren MANGO, 2025 yılını 3,8 milyar Euro ciro ile kapatmasının ardından, 2026 yılının ilk yarısında da global gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 artırarak 1,852 milyar Euro’ya ulaştırdı.