Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk konsere yoğun ilgi gösterildi. İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 30 bin kişi bir araya gelirken, konser öncesinde giriş noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Etkinlik alanındaki yoğunluk da dikkat çekti.

GÖZYAŞLARIYLA SAHNEYE VEDA ETTİLER

Konserin sona ermesiyle birlikte Manifest üyeleri duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde sahneden ayrılan grup üyeleri, kendilerini izlemeye gelen dinleyicilere el sallayarak vedalaştı. İzmir konserinin, grubun 2026'daki son konseri olduğu öne sürülürken, üyelerin küresel çalışmaları kapsamında bir süre yurt dışında bulunacağı öğrenildi. Grubun Türkiye ile bağlarının devam edeceği ve konserlerin ilerleyen dönemde sürdürüleceği belirtildi.

"ZEYTİN SAHNE"NİN İLK BÜYÜK ETKİNLİĞİ

Konser, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki eski lunapark alanının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan "Zeytin Sahne"nin ilk geniş katılımlı etkinliği oldu. Düzenleme kapsamında eski lunapark alanındaki beton zemin kaldırılarak 4 bin 300 metrekarelik çim alan oluşturuldu. Yeni alanın spor, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir yaşam alanı olarak kullanılması planlanıyor.