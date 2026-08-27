Manifest grubu, grubun menajeri Tolga Akış ve Akış’ın eşi Gizem Kaya hakkında sözleşmelerden üyelerin özel hayatlarına uzanan çok sayıda iddiada bulunan fotoğrafçı Mesut Adlin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

(Mert Adlin)

Bu kez Manifest Grubu ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

(Tolga Akış ve eşi Gizem Kaya)

Serap Belovacıklı'nın sunduğu Haber Saati programına bağlanan Sözcü TV Muhabiri Dilara Şahin'in konuyla ilgili aktardığı son bilgiler şöyle: