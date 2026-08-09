2025 yılında kurulan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, bu kez müziğiyle değil, grup üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında ortaya atılan ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası “Hilal Yelekçi Manifest’ten ayrıldı mı?” sorusu hayranların en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

HİLAL YELEKÇİ MANİFEST’TEN AYRILDI MI?

Sosyal medyada bir süredir dolaşan iddiaların ardından Hilal Yelekçi’nin Manifest’ten ayrıldığı öne sürüldü. Bazı kullanıcıların gerçeği yansıtmayan paylaşımları gerçekmiş gibi yeniden paylaşması ise söylentilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Ancak edinilen bilgilere göre Hilal Yelekçi’nin Manifest grubundaki yerini koruduğu ve gruptan ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

MANİFEST ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Hilal Yelekçi’nin gruptaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Manifest’in de müzik çalışmalarına kesintisiz devam ettiği aktarıldı.

Böylece sosyal medyada kısa sürede yayılan “Hilal Yelekçi gruptan ayrıldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.