Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat’ın geçmişine ilişkin bir fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Bahat olduğu iddia edilen genç bir kadının çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görüntünün yaklaşık 9 yıl önce çekildiği öne sürüldü.

Paylaşımda, Bahat’ın o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı iddiası da yer aldı. Ancak fotoğrafın ne zaman ve hangi koşullarda çekildiğine ilişkin bilgiler henüz doğrulanmadı.

ESKİ VE YENİ TARZI KARŞILAŞTIRILDI

Sosyal medya kullanıcıları, eski fotoğrafı Bahat’ın günümüzdeki profesyonel çekimleriyle yan yana getirdi. Eski görüntüde siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle görülen genç kadın ile sanatçının sahne tarzını yansıtan güncel fotoğrafları karşılaştırıldı.

Manifest grubuyla müzik kariyerini sürdüren Esin Bahat’ın geçmişine ilişkin paylaşım kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte sanatçının yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada konuşuldu.