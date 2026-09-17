Son dönemlerin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest’in üyesi Hilal Yelekçi, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Sahne performansları, güçlü sesi ve siyah uzun saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, bambaşka bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı.

SARI VE KISA SAÇLI HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tokyo seyahatinden paylaştığı fotoğrafta kısa ve sarı saçlarıyla poz veren Yelekçi’yi görenler tanımakta güçlük çekti. Radikal bir imaj değişikliğine gittiği düşünülen başarılı sanatçının bu yeni tarzı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

“BEN KOYU SAÇ KADINIYIM”

Gelen yoğun tepkilerin ve şaşkınlık dolu yorumların ardından işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Seyahat sırasında saç şekillendiricisinin bozulması üzerine pratik bir çözüm bulduğunu belirten Yelekçi, "Dedim size ben koyu saç kadınıyım diye. Saç şekillendiricim çalışmadı. Burada saçımı yapmaya üşendiğim için peruk taktım. Almışken de farklı bir şey deneyeyim dedim” dedi.