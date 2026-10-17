Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubu, İngiltere’de ilk konserini verdi. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grup, 16 Ekim akşamı Londra’daki OVO Arena Wembley’de sahne aldı.

KONSERDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Dansları ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Manifest, yeni İngilizce şarkısı “Tralala”yı ilk kez canlı seslendirdi. Grup ayrıca Spice Girls’ün “Wannabe” ve One Direction’ın “Story of My Life” şarkılarını da seslendirdi.

Konserin en dikkat çeken anlarından biri ise grup üyelerinin sahnede Türk bayrağı açması oldu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Manifest’in Londra’da çekilen ilk İngilizce şarkısı “Tralala”, YouTube’da dört günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Klipteki “Maşallah” sözü, Türk ezgileri, Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu detayları da öne çıktı.