Hypers ajansı ve Manifest grubu kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı.

Akış'ın "müstehcenlik" suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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