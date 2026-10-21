Hypers ajansı ve Manifest grubu kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı.
Akış'ın "müstehcenlik" suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Hypers ajansı ve Manifest grubu kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı.
Akış'ın "müstehcenlik" suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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