İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta gözaltına alınan Akış, 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Akış'tan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi ve uyuşturucu testinin negatif olduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU TESTİNİN SONUCU NE ÇIKTI?

Soruşturma kapsamında Tolga Akış'tan kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı belirtildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Tolga Akış hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. 27 Ağustos'ta gözaltına alınan Akış, ertesi gün savcılık işlemlerinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlaması yönünden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi ve tutuklandı.

YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR İÇİN NE SÖYLEDİ?

Akış, savcılık ifadesinde banka hesaplarına yurt dışından gelen para transferlerine ilişkin açıklama yaptı. Paraların YouTube ve diğer müzik servislerinden yapılan ödemeler olduğunu savunan Akış, hesaplarını suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanmadığını söyledi. Telefonunun şifresini de gözaltı sürecinde kendi rızasıyla teslim ettiğini ifade etti.

MESUT ADLİN'İN İDDİALARINI REDDETTİ

Akış, daha önce projelerinde fotoğrafçı olarak çalıştığını söylediği Mesut Adlin'i yaklaşık 1 yıldır tanıdığını belirtti. Adlin'in sosyal medyada paylaştığı bazı yazışmaların mizah amacıyla yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını savunan Akış, paylaşımların konuşmaların tamamı gösterilmeden yayımlandığını ileri sürdü.

Akış ayrıca Adlin ile bazı kadınların gündeme getirdiği taciz iddialarının ardından çalışmayı bıraktıklarını belirtti. Adlin'in daha sonra kendisine karşı kin beslemeye başladığını iddia etti.

MANIFEST ÜYELERİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Akış, Manifest üyelerinin gelir paylaşımına ilişkin olarak kazancın yüzde 60'ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, kalan yüzde 40'ın ise şirket tarafından Manifest projesinin giderleri için kullanıldığını savundu. Grup üyelerinin başka kişilerle görüşmelerinin yasaklandığı iddiasını reddederken, üyelerin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapmalarına ilişkin bazı sınırlamalar bulunduğunu kabul etti.

Grup üyelerinin hasta olduklarında baskıyla sahneye çıkarıldığı iddiasını da reddeden Akış, Yenikapı'daki bir konserde rahatsızlanan Hilal isimli grup üyesini iki doktordan onay almadan yeniden sahneye çıkarmadığını söyledi. Akış ayrıca Manifest üyelerinin kendisiyle tatile çıkmak zorunda olduğu yönündeki iddiayı da kabul etmedi.