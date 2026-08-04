Global kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yurt dışına taşımaya hazırlanan Manifest grubunun Londra planı gündem oldu. İstanbul'daki ortak evin kapatılacağını ve Londra'da yeni bir ortak ev açılacağını açıklayan grubun kurucusu Tolga Akış, kamuoyunda oluşan "Türkiye'den ayrılıyorlar" iddialarına yeni açıklamasıyla yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ ORTAK EV KAPATILIYOR

Tolga Akış, grup üyelerinin birlikte yaşadığı İstanbul'daki ortak evin en başından itibaren ilk yıl için planlandığını belirtti. Üyelerin artık kendi bireysel yaşam alanlarını oluşturduğunu ifade eden Akış, bu nedenle ortak evin eylül ayında kapatılacağını açıkladı.

İlk açıklamasında, "Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra" ifadelerini kullandı.

LONDRA GLOBAL PROJELERİN MERKEZİ OLACAK

Akış, Londra'da açılacak ortak evin grubun uluslararası projeleri ve yeni iş birlikleri için kullanılacağını belirtti. Manifest'in küresel bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Akış, bu sürecin Wembley Arena hedefi öncesinde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada grubun Türkiye'den tamamen ayrılacağı yönünde yorumlar yapıldı.

"TEMELLİ TAŞINMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gündemde oluşan iddiaların ardından yeniden açıklama yapan Tolga Akış, yanlış anlaşılmaları gidermek istediğini belirterek, Manifest'in Londra'ya taşınmayacağını vurguladı.

Akış, "Dün iyi niyetle yaptığım açıklamanın farklı yerlere çekildiğini görünce açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil" dedi.

"ÜLKEMİZ HER ŞEYİMİZ"

İstanbul'daki ortak evin kapanmasının tamamen planlanan süreç kapsamında gerçekleşeceğini ifade eden Tolga Akış, Londra'nın yalnızca uluslararası çalışmalar için kullanılacağını söyledi.

Akış açıklamasını, "Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz için gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok" sözleriyle tamamladı.