Manifest grubunun üyelerinden Lidya Pınar'ın filtresiz çekilen fotoğrafları sosyal medya platformlarında yayıldı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görseller, dinleyicileri ve sosyal medya kullanıcılarını iki farklı görüş etrafında karşı karşıya getirdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcıların bir kısmı genç şarkıcının doğal görünümünü destekleyerek paylaşılan karelerin samimi olduğunu vurguladı. Ünlü isme destek veren yorumlarda, filtresiz görünümün estetik açıdan olumlu bir imaj çizdiği ifade edildi.

ELEŞTİRİLER MÜZİKAL PERFORMANSA DA YANSIDI

Görsellere eleştirel yaklaşan bir diğer grup ise paylaşılan fotoğraflar üzerinden Lidya Pınar'ın imajını ve Manifest grubunun performansını hedef aldı. Yapılan eleştirel yorumlarda hem şarkıcının görselliğine hem de grubun genel müzikal çalışmalarına yönelik ifadeler öne çıktı.