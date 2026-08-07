Eyüpsultan İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Benim Ahlakım” projesi kapsamında sosyal medyada bir video paylaşıldı.

Projenin resmi hesabından yayımlanan videoda, popüler müzik grubu Manifest’i dinleyip dans eden bir grup kız çocuğuna, başka bir grup çocuk tarafından müdahale edildiği görüldü.

Videoda, Manifest grubu için “Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk” ifadeleri kullanılırken, çocuklara “alkışa göre değil, Kuran’a göre yaşamaları” ve “ahlaklı olmaları” yönünde telkinde bulunuldu.

'KIZLAR SİZE HİÇ YAKIŞIYOR MU?'

Videonun giriş bölümünde müzik dinleyip dans eden çocuklara diğer grup, “Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?” sözleriyle müdahale etti.

Bu sözlere karşılık Manifest dinleyen çocuklar, “Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?” yanıtını verdi. Diğer grup ise “Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım” ifadelerini kullandı.

BirGün'den Meral Danyaldız'ın haberine göre videonun sonunda Eyüpsultan Müftülüğü “Benim Ahlakım Projesi” amblemi ile Eyüpsultan Gençlik Koordinatörlüğünün imzası yer aldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın daha önce yaptığı açıklamada, Manifest konseri talebine ilişkin “Biz, Manifest’i asla Çorum’a getirmeyeceğiz. Grup üyeleri kente gelebilir ama belediye olarak bu konseri biz düzenlemeyeceğiz. Benim anlayışıma göre çıplaklık özgürlük değildir, müstehcenlik özgürlük değildir. Çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak çok sayıda sanatçımız vardır. Biz de gençlerimizi bu sanatçılarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Masa etrafında karşılıklı atışma ve münazara şeklinde devam ettirilen kurguda çocuklara şu replikler söyletildi:

Manifest dinleyenler: "Sana ne dinliyorsam. Eğleniyorum biraz. Kıpır kıpır olmazsak nasıl geçer bu yaz."

Diğer grup: "Eğlenmene sözüm yok. Neşen eksik olmasın. Ama her ekranda gördüğün de pusulan olmasın."

Manifest dinleyenler: "Milyonlar peşlerinden gidiyor neye takılıyorsun? Dikkat et sen de kötüyü 'Manifestliyorsun'."

Diğer grup: "Manifest değil kardeş bizim dilde dua var. Meyletmezsen bunlara Allah'ın rızası var."

Manifest dinleyenler: "Dua da ederiz elbet geri durmaz dilimiz. Biraz hayran olduk diye değişmedi halimiz."

Diğer grup: "Halin öyle bir anda değişmez zaten, ince ince işlerler ruhun duymaz, korkarım."

Manifest dinleyenler: "Korkacak bir şey yok. Biraz kız neşesi. Bizim de aklımız var bu neyin endişesi?"

Diğer grup: "Benim güzel kardeşim, akıl dediğin nedir, insan bozulmak isterse aklı yön verdirir. Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk? Alkışa göre değil, Kuran'a göre yaşa. Moda gelir de geçer güzel ahlak kalır başa. Ne haber?"