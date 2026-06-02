Sosyal medyada “Manifest sözleşmesi” başlığıyla yayılan ve grubun çalışma şartlarına ilişkin olduğu iddia edilen maddeler, kısa sürede kullanıcılar arasında büyük tartışma konusu oldu. Paylaşımlarda gelir paylaşımı, sahne giderleri, kıyafet masrafları ve grup üyelerinin özel hayatına dair çeşitli kısıtlamalar bulunduğu öne sürüldü.

GRUPTAN ÇIKMAK İSTEYENLER 45 MİLYON 800 BİN TL ÖDEMESİ GEREKİYOR İDDİASI

İddialara göre sözleşmede, elde edilen gelirin %30’unun Manifest üyelerine verildiği, kalan %70’in ise menajere ait olduğu, sahne masraflarının ise üyelerin payından karşılandığı gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca grup üyelerinin sosyal medya kullanımı, özel hayatları ve bazı kişisel tercihlerine ilişkin kısıtlamalar bulunduğu da ileri sürüldü.

Elde edilen gelirin %30’u Manifest üyelerine verilecek. Kalan %70 ise Tolga Akış’a ait olacak.

Sahne giderleri kızların %30’luk paylarından düşülecek.

Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek.

Grup üyelerinin Tolga Akış’tan izin almadan evden çıkması yasak.

Tolga Akış’ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak.

10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak.

Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başı 45.800.000 TL ödemesi gerekiyor.





''TAMAMEN UYDURMA MADDELER''

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran paylaşımların ardından menajer Tolga Akış konuya ilişkin açıklama yaptı. Akış, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu içeriklerin tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

Tolga Akış açıklamasında, “Sosyal medyada dolaşan ‘Manifest sözleşme şartları’ adı altındaki içerik tamamen uydurma maddelerden oluşmaktadır. Eğlence amacıyla yazılmış bir içerik olduğunu düşünüyoruz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.



Tolga Akış'ın TV8'e yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



''Biri kuyuya taş atmış hikayesi. Kızların yüzdesi bizden fazla. Özel hayatlarını sınırlayacak hiçbir madde yok. Biz markalara, konserlere kestiğimiz faturaları bile kızlara gösteriyoruz. Alt faturalara kadar her şeyi gösteriyoruz. Her türlü harcamanın kararının içindeler. Böyle şeffaflık Türkiye'de yoktur. Burası Kore değil. Bu kızlarda çok eğitimli, düzgün ailelerin kızları. Hepsinin ailelerine sorumluyuz en başta. Biz yeni nesil bir şirketiz, ne içerde ne dışarıda tavrımız böyle değil.''





Açıklamanın ardından iddiaların kaynağına ilişkin tartışmalar sosyal medyada devam ederken, konu gündemdeki yerini koruyor.