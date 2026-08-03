2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından menajer ve yapımcı Tolga Akış tarafından kurulan Manifest müzik grubu, kısa sürede tüm listelerde zirveye yerleşerek adından söz ettirdi.



İstanbul'da düzenledikleri konser sonrası haklarında 'müstehcenlik' suçlaması ile soruşturma başlatılan Manifest, son günlerde peş peşe sahne aldıkları organizasyonların ardından trol hesaplar tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor.





AKP'Lİ İSİMLERİN HEDEFİNDEN DÜŞMEDİ



Özellikle küçük yaş gruplarında büyük bir hayranlık uyandıran grup Sueda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Hilal Yelekçi adlı altı genç müzisyenden oluşmakta.



Türkiye'de verdikleri konserlerin biletleri dakikalar içerisinde tükenen ve son haftalarda yavaş yavaş Avrupa'da sahne almaya başlayan grup, geçtiğimiz hafta Dua Lipa'nın düzenlediği Sunny Hill Festival 2026'da dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'den hemen önce sahne almaları ile gündeme gelmişti.





Küçük bir Manifest hayranının grubun Çorum'da konser vermesini istemesi üzerine konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez." ifadelerini kullanmış ve tartışmalara neden olmuştu.



TÜRKİYE'DEN TAŞINIYORLAR



Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, paylaştığı son mesajda küresel ölçekli bir yapım şirketi ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtti. Akış, paylaşımında Manifest'in İstanbul'daki evinin eylül ayında kapatılacağını ve grup üyelerinin Londra'ya taşınacağını da açıkladı.