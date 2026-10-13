Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, uluslararası müzik piyasasına açıldı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor.

9 Ekim'de yayınlanan ilk İngilizce şarkı "Tralala", kısa sürede gündeme oturdu. Klibi Londra'da çekilen şarkıda "Maşallah" sözü ve Türk ezgileri öne çıkarken, klipte Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu gibi detaylar dikkat çekti.

"TRALALA" 4 GÜNDE 18 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Manifest, "Tralala" şarkısıyla YouTube'da 4 günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Grup, bu rakamla dünyanın en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenme rekoruna yaklaştı.

İNGİLTERE'DEKİ İLK KONSER 16 EKİM'DE

Manifest için esas heyecan 16 Ekim'de yaşanacak. Grup, İngiltere'deki ilk konserlerini 12 bin 500 kişilik Wembley Stadyumu'nda verecek.

Konser öncesi Londra'da bir canlı yayına katılan grup üyeleri, "İnternette neler izliyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Türk dizilerini izlediğini söyleyen grup üyelerinden Mina Solak, son zamanlarda Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'yi takip ettiğini açıkladı.

Dansları ve vokal uyumlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Manifest; Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap ve Toz Pembe gibi şarkılarıyla tanınıyor.