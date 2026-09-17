Geçen yıl kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında manipülasyon olduğunu söylemişti. Aradan 10 ay geçti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni düzenlemelerinin ardından bazı fonlarda yaşananlar ise o dönemde dile getirilen risklerin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Pusula Portföy’de bazı fonlarda yatırımcıların para çekme taleplerinin zamanında karşılanamadığının, yani temer- rüt oluştuğunun açıklanmasının ardından satış dalgası borsaya da yayıldı.

556 HİSSE KIRMIZI

BIST 100 günü yüzde 5.54 düşüşle 13 bin 123 puandan tamamladı. BIST 30’da ekside olmayan hisse kalmazken BIST Tüm’de 584 hissenin 566’sı düştü. 117 şirket hissesi ya taban oldu ya da yüzde 9’un üzerinde kayıpla kapandı. Kriz, Pusula ile sınırlı kalmadı. Pusula’yı devralma sürecindeki Tera Grubu’nun Borsa İstanbul’daki üç şirketinin hisseleri de dün taban oldu. Tera, devir işleminin henüz tamamlanmadığını ve fonlardaki sorumluluğun kendilerine geçmediğini açıkladı.

Piyasaya bir şok da Atlas Portföy’den geldi. Atlas Portföy Serbest Fon’da ödemeleri talepten 5 gün sonrasına çekti. Güvenli liman arayan yatırım- cı bile parasına ulaşamazken, soru şu: Balon şişerken kim kazandı, patladığında hesabı kim ödüyor?

102 bin üyesi olan Katılımevim’de endişe büyük

Pusula Grubu bünyesindeki Katılımevim’in hisseleri de son bir ayda yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin borsadaki sert düşüşü, tasarruf finansman sistemi üzerinden ev ve araç sahibi olmak için şirkete para yatıran 102 bini aşkın aktif üyeyi de endişelendirdi. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı kaynaklarda ne ölçüde risk bulunduğu bilinmiyor. Geçen hafta Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Tera’nın patronu Emre Tezmen getirilmişti.