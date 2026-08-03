Karşı tarafın gerçeklik algısını sorgulatmayı hedefleyen psikolojik manipülasyon yöntemleriyle mücadele konusunda Dava Avukatı Jefferson Fisher, diyaloglar sırasında kullanılabilecek üç pratik ifadeyi paylaştı. Fisher, bu yöntemlerin manipülatif davranışları sınırlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Fisher’ın paylaştığı ifade ve yöntemler şu şekilde sıralandı:

1- "BENİM DUYDUĞUM BUYDU"

Tartışma sırasında karşı tarafın daha önce söylediği bir cümleyi inkar etmesi durumunda, "Evet, söyledin" veya "O zaman ne söylediğini açıkla" şeklinde karşılık verilmemesi gerektiği ifade edildi. Fisher, bu tür ifadelerin karşı tarafa durumu manipüle etme alanı tanıdığını belirterek, bunun yerine yalnızca "Benim duyduğum buydu" yanıtının verilmesini önerdi. Bu ifadenin, durumun tersine çevrilmesini engelleyerek karşı tarafa açıklama yapma fırsatı sunduğu aktarıldı.

2- "BENİM DE FAYDASI DOKUNACAK BİRİNE İHTİYACIM VAR"

Manipülatif diyaloglarda karşı tarafın "Yardıma ihtiyacın var" şeklindeki ithamlarına karşı sakince "Benim de faydası dokunacak birine ihtiyacım var" şeklinde yanıt verilebileceği kaydedildi. Bu yanıtın, konuşmadaki kontrolü yeniden sağlamaya yardımcı olduğu ifade edildi.

3- "BEN GERÇEKLERİ UYDURMAM"

Karşı tarafın sorumluluktan kaçmak amacıyla sunduğu "Kafanda kuruyorsun" veya "Öyle bir şey olmadı" şeklindeki söylemlerine karşılık olarak "Ben gerçekleri uydurmam" ifadesinin kullanılması tavsiye edildi. Fisher, bu cümlenin kişinin kendi duruşunu korumasına katkı sağladığını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde ek olarak şu tavsiyelere yer verildi:

Gerçekleri teyit etmek adına arkadaş veya aile bireyleriyle konuşulması, görüşme öncesinde günlük tutma veya mesaj/e-posta saklama gibi yöntemlerle kanıt toplanması önerildi.

İletişimin sonuç vermediği durumlarda duygusal sağlığı korumak amacıyla diyalogdan uzaklaşılması ve manipülatif kişilerle gerekenden uzun süre etkileşimde kalınmaması gerektiği vurgulandı.