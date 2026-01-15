MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 26/01/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.

ESAS NO: 2025/501

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 269ada 1 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 337,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Şükrü Uçkan

ESAS NO: 2025/522

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 29 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 704,92 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Meltem İşsevenler

ESAS NO: 2025/500

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 212 ada 1 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1653,57 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Canatar

ESAS NO: 2025/506

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 134 ada 134 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 78,95 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ferhat Ünal

ESAS NO: 2025/523

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 34 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 759,90 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Karal İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ESAS NO: 2025/508

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 27parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 242,36 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Eken, Ahmet Eken, Aynur Taş, Ayşe Köseoğlu, Fatma Eken, Gülsüm Burçak, Gülsüm Eken, Huriye Görgülü Necati Eken

ESAS NO: 2025/472

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 190 ada 76 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 440,84 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hamdi Topal, Mustafa Topal, Hüseyin Topal

ESAS NO: 2025/509

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 28parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 141,47 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Eken, Ahmet Eken, Aynur Taş, Ayşe Köseoğlu, Fatma Eken, Gülsüm Burçak, Gülsüm Eken, Huriye Görgülü, Necati Eken

ESAS NO: 2025/502

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 201 ada 65 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 97,49 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Gülümser Coşar, İsmail Atmaca, Melek Atmaca, Muzaffer Sevük, Muzaffer Aydemir, Nazım Atmaca, Nazire Mahmur, Nezir Atmaca, Orhan Atmaca, Sakine Atmaca, Sezai Atmaca,

ESAS NO: 2025/511

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 107 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1980,31 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ahmet Kostak, Arif Koç, Fatma Acar, Fatma Urlu, Hatice Aslan, Hüseyin Koç, Mustafa Yılmaz, Ümmü Kostak, Yakup Koç,

ESAS NO: 2025/473

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancakıbozköy Mahallesi, 185 ada33 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 147,57 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ahmet Damla

ESAS NO: 2025/476

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Uncubozköy Mahallesi, 115 ada 5parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 771,88 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hale Çıkıkçı, Sitare Kilci

ESAS NO: 2025/491

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 229 ada 1 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 119,77 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hüseyin Bulut

ESAS NO: 2025/474

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 2 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 43,44 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Zeliha Götürücü

ESAS NO: 2025/492

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 18 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 285,18 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Bifet Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ESAS NO: 2025/518

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 1 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 75,22 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Metin Göksel

ESAS NO: 2025/519

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 3 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 158,60 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Abdullah Yazar

ESAS NO: 2025/514

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 3797 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 435,86 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halil Bozca

ESAS NO: 2025/475

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 3807 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 64,87 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Buket Aykan, Nimet Aksoy Tekmeci

ESAS NO: 2025/517

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 3 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 574,44 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hüseyin Köseoğlu

ESAS NO: 2025/512

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1848 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 558,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ziya Sayal

ESAS NO: 2025/513

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 269 ada 5 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 263,13 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ayten Çakır, Süleyman Uygun, Mehmet Görkan, Hüseyin Görkan, Hülüm Pehlivan, Ali Karaman

ESAS NO: 2025/520

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 202 ada 19 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 756,62 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Arife Köseoğlu, Ayşe Arslan, Ayşe Geçgin, Dursun Kaçıkcı, Elif Akkın, Elif Hacar, Erol Akgün, Gülseren Bilcan, Gülsüm Baltaş, Halim Can Aygör, Hasan Tutar, Hatice Köseoğlu, Hüsamettin Ekici, Hüseyin Gümüş, Hüseyin Köseoğlu, Mualla Kaşıkçı, Murat Aygör, Mustafa Köseoğlu(TCKN: 608*****7644), Mustafa Köseoğlu (TCKN: 608*****9758), Sultan Geçgin, Süleyman Kartal, Ufuk Türk, Zülfiye Karaman,

ESAS NO: 2025/489

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1240 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1256,96 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mustafa Ali Elgen

ESAS NO: 2025/524

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 26 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 775,24 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Adviye Asmalı, Ali Çınar, Emriye Türkmen, Enver Çınar, Ferit Çınar, Firdes Doğancı, Hasan Çınar, Hatice Çelik, Melek Arslan, Musa Çınar, Nihal Bayrak,Oğuzhan Çınar, Ramazan Çınar, Ruhiye Sönmeztekin, Salih Etker, Saniye Çınar, Vahide Alan, Yusuf Çınar,

ESAS NO: 2025/499

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 112 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 355,13 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karcı, Burcu Korguz, Canan Ekim, Ebru Karcı, Fadıl Demirlioğlu, Fatma Nur Andaç, İnci Doğaneli, Yüksel Demirlioğlu,

ESAS NO: 2025/483

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1851 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 302,48 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Erdoğan

ESAS NO: 2025/490

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 236 ada 3 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1045,15 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nezihe Sarımsakçı

ESAS NO: 2025/516

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1849parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 510,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nebahat Sayal

ESAS NO: 2025/478

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 1850 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 504,00 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halil Sayal

ESAS NO: 2025/481

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 32 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 130,42 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKİ : Ahmet Yaşar Işık

ESAS NO: 2025/477

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 3815 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 88,70 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karaman, İbrahim Karaman,

ESAS NO: 2025/497

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 9 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 596,81 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karaman, Ayten Çakır, Gülsüm Pehlivan, Hüseyin Görkan, Mehmet Görkan, Süleyman Uygun,

ESAS NO: 2025/486

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4175 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 134,13 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül

ESAS NO: 2025/495

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 82 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 442,02 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Talha Tok,

ESAS NO: 2025/494

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 564 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 17,56 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Gurme Yarı Kurutulmuş Sebzeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ESAS NO: 2025/493

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 503 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 992,88 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Ercoş

ESAS NO: 2025/488

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 48 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 19,90 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Bekir Bakar,

ESAS NO: 2025/505

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 130 ada 58 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 41,01 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Yıldıray Ok

ESAS NO: 2025/498

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 223 ada 24 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 975,52 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Atılım Petrol ve Turizm İnşaat ve Sanayi Ticarte Ltd. Şti.

ESAS NO: 2025/496

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 10 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 153,90 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: İzzettin Duran, Gülistan Geyikoğulları,

ESAS NO: 2025/507

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 166 ada 1 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 291,45 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Kamil Ertem

ESAS NO: 2025/504

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 236 ada 4 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 11.153,31 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nezihe Sarımsakçı,

ESAS NO: 2025/479

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 1999 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 428,73 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Kanber

ESAS NO: 2025/ 503

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 111 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 2849,45 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Afife Karcı, Burcu Korguz, Canan Ekim, Ebru Karcı, Emin Fikri Koçtürk, Fadıl Demirlioğlu, Fatma Nur Andaç, Hale Çıkıkçı, İnci Doğaneli, Sitare Kilci, Yasemin Ekim, Yasin Ekim, Yüksel Demirlioğlu,

ESAS NO: 2025/487

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, 0 ada Mahallesi, 1846 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 497 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Kevser İzanlı,

ESAS NO: 2025/510

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 29 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 163,64m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Bilge

ESAS NO: 2025/515

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 105 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1941,08 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halim Demir

ESAS NO: 2025/484

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4170 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 454,30 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül

ESAS NO: 2025/485

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4173 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 56,09 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül

ESAS NO: 2025/482

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1845 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 267,00 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hatice Nebahat Kuşçu

ESAS NO: 2025/480

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 34 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 158,22 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ : Ahmet Damla

ESAS NO: 2025/521

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 4 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1941,08 m2'lik bölümü

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halim Demir

