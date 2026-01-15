MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 26/01/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.
ESAS NO: 2025/501
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 269ada 1 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 337,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Şükrü Uçkan
ESAS NO: 2025/522
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 29 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 704,92 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Meltem İşsevenler
ESAS NO: 2025/500
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 212 ada 1 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1653,57 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Canatar
ESAS NO: 2025/506
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 134 ada 134 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 78,95 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ferhat Ünal
ESAS NO: 2025/523
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 34 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 759,90 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Karal İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
ESAS NO: 2025/508
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 27parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 242,36 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Eken, Ahmet Eken, Aynur Taş, Ayşe Köseoğlu, Fatma Eken, Gülsüm Burçak, Gülsüm Eken, Huriye Görgülü Necati Eken
ESAS NO: 2025/472
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 190 ada 76 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 440,84 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hamdi Topal, Mustafa Topal, Hüseyin Topal
ESAS NO: 2025/509
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 28parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 141,47 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Eken, Ahmet Eken, Aynur Taş, Ayşe Köseoğlu, Fatma Eken, Gülsüm Burçak, Gülsüm Eken, Huriye Görgülü, Necati Eken
ESAS NO: 2025/502
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 201 ada 65 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 97,49 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Gülümser Coşar, İsmail Atmaca, Melek Atmaca, Muzaffer Sevük, Muzaffer Aydemir, Nazım Atmaca, Nazire Mahmur, Nezir Atmaca, Orhan Atmaca, Sakine Atmaca, Sezai Atmaca,
ESAS NO: 2025/511
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 107 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1980,31 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ahmet Kostak, Arif Koç, Fatma Acar, Fatma Urlu, Hatice Aslan, Hüseyin Koç, Mustafa Yılmaz, Ümmü Kostak, Yakup Koç,
ESAS NO: 2025/473
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancakıbozköy Mahallesi, 185 ada33 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 147,57 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ahmet Damla
ESAS NO: 2025/476
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Uncubozköy Mahallesi, 115 ada 5parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 771,88 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hale Çıkıkçı, Sitare Kilci
ESAS NO: 2025/491
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 229 ada 1 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 119,77 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hüseyin Bulut
ESAS NO: 2025/474
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 2 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 43,44 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Zeliha Götürücü
ESAS NO: 2025/492
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 18 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 285,18 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Bifet Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
ESAS NO: 2025/518
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 1 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 75,22 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Metin Göksel
ESAS NO: 2025/519
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 3 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 158,60 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Abdullah Yazar
ESAS NO: 2025/514
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 3797 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 435,86 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halil Bozca
ESAS NO: 2025/475
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 3807 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 64,87 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Buket Aykan, Nimet Aksoy Tekmeci
ESAS NO: 2025/517
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 3 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 574,44 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hüseyin Köseoğlu
ESAS NO: 2025/512
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1848 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 558,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ziya Sayal
ESAS NO: 2025/513
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 269 ada 5 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 263,13 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ayten Çakır, Süleyman Uygun, Mehmet Görkan, Hüseyin Görkan, Hülüm Pehlivan, Ali Karaman
ESAS NO: 2025/520
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 202 ada 19 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 756,62 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Arife Köseoğlu, Ayşe Arslan, Ayşe Geçgin, Dursun Kaçıkcı, Elif Akkın, Elif Hacar, Erol Akgün, Gülseren Bilcan, Gülsüm Baltaş, Halim Can Aygör, Hasan Tutar, Hatice Köseoğlu, Hüsamettin Ekici, Hüseyin Gümüş, Hüseyin Köseoğlu, Mualla Kaşıkçı, Murat Aygör, Mustafa Köseoğlu(TCKN: 608*****7644), Mustafa Köseoğlu (TCKN: 608*****9758), Sultan Geçgin, Süleyman Kartal, Ufuk Türk, Zülfiye Karaman,
ESAS NO: 2025/489
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1240 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1256,96 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mustafa Ali Elgen
ESAS NO: 2025/524
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Spil Mahallesi, 102 ada 26 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 775,24 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Adviye Asmalı, Ali Çınar, Emriye Türkmen, Enver Çınar, Ferit Çınar, Firdes Doğancı, Hasan Çınar, Hatice Çelik, Melek Arslan, Musa Çınar, Nihal Bayrak,Oğuzhan Çınar, Ramazan Çınar, Ruhiye Sönmeztekin, Salih Etker, Saniye Çınar, Vahide Alan, Yusuf Çınar,
ESAS NO: 2025/499
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 112 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 355,13 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karcı, Burcu Korguz, Canan Ekim, Ebru Karcı, Fadıl Demirlioğlu, Fatma Nur Andaç, İnci Doğaneli, Yüksel Demirlioğlu,
ESAS NO: 2025/483
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1851 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 302,48 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Erdoğan
ESAS NO: 2025/490
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 236 ada 3 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1045,15 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nezihe Sarımsakçı
ESAS NO: 2025/516
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1849parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 510,00 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nebahat Sayal
ESAS NO: 2025/478
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 1850 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 504,00 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halil Sayal
ESAS NO: 2025/481
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 32 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 130,42 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKİ : Ahmet Yaşar Işık
ESAS NO: 2025/477
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 3815 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 88,70 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karaman, İbrahim Karaman,
ESAS NO: 2025/497
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 9 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 596,81 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Karaman, Ayten Çakır, Gülsüm Pehlivan, Hüseyin Görkan, Mehmet Görkan, Süleyman Uygun,
ESAS NO: 2025/486
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4175 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 134,13 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül
ESAS NO: 2025/495
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 82 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 442,02 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Talha Tok,
ESAS NO: 2025/494
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 564 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 17,56 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Gurme Yarı Kurutulmuş Sebzeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ESAS NO: 2025/493
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 503 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 992,88 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Ali Ercoş
ESAS NO: 2025/488
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 48 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 19,90 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Bekir Bakar,
ESAS NO: 2025/505
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 130 ada 58 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 41,01 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Yıldıray Ok
ESAS NO: 2025/498
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 223 ada 24 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 975,52 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Atılım Petrol ve Turizm İnşaat ve Sanayi Ticarte Ltd. Şti.
ESAS NO: 2025/496
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 230 ada 10 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 153,90 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: İzzettin Duran, Gülistan Geyikoğulları,
ESAS NO: 2025/507
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 166 ada 1 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 291,45 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Kamil Ertem
ESAS NO: 2025/504
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 236 ada 4 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 11.153,31 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Nezihe Sarımsakçı,
ESAS NO: 2025/479
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 1999 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 428,73 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Kanber
ESAS NO: 2025/ 503
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 111 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 2849,45 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Afife Karcı, Burcu Korguz, Canan Ekim, Ebru Karcı, Emin Fikri Koçtürk, Fadıl Demirlioğlu, Fatma Nur Andaç, Hale Çıkıkçı, İnci Doğaneli, Sitare Kilci, Yasemin Ekim, Yasin Ekim, Yüksel Demirlioğlu,
ESAS NO: 2025/487
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, 0 ada Mahallesi, 1846 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 497 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Kevser İzanlı,
ESAS NO: 2025/510
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 188 ada 29 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 163,64m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fatma Bilge
ESAS NO: 2025/515
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 214 ada 105 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1941,08 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halim Demir
ESAS NO: 2025/484
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4170 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 454,30 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül
ESAS NO: 2025/485
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 4173 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 56,09 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Mehmet Gönül
ESAS NO: 2025/482
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi, 0 ada 1845 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 267,00 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hatice Nebahat Kuşçu
ESAS NO: 2025/480
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi, 185 ada 34 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 158,22 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ : Ahmet Damla
ESAS NO: 2025/521
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 197 ada 4 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 1941,08 m2'lik bölümü
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Halim Demir
