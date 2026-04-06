MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN



İLAN

Davacı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 13/05/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 27.03.2026

ESAS NO: 2026/133

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa mahallise, 153 ada 21 parsel

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 326,76 m2'lik kısmı

TAŞINMAZ MALİKİ: İsa Karagüllü

