Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi için yeni belediye başkanı seçildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kullanılan 87 oyun 85'ini alan CHP'nin adayı Besim Dutlulu seçildi.

KATİP ÜYE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bugün seçim gerçekleştirildi. Ferdi Zeyrek'in yerine yapılacak başkan seçimine dair gündemi okuyan katip üye gözyaşlarını tutamadı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'ne göre Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunuyordu.

CHP'nin 61 üyesi bulunurken, AKP'nin 15, MHP'nin 11 ve İYİ Parti'nin ise 1 üyesi bulunuyor. AKP, Zeyrek yerine aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Toplantıda yaşamını yitiren başkan Zeyrek'in fotoğrafları da yer aldı.

"BUGÜN BU MECLİS'TE KONUŞMAK ÇOK ZOR"

CHP Grubu, "Bugün bu Meclis'te konuşmak çok zor. Bugün 17 ilçede bütün Manisa halkı onu andı, lokması döküldü. Ruhu şad olsun, bütün dualar ona gitsin. Manisa sevda seline döndü, çok üzgünüz ama seçim yapmak durumundayız

CHP, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu başkan adayı olarak gösterdi

AKP Grubu da, "Çok derin bir üzüntü içindeyiz. Ferdi Başkanımızın hatrına binaen adayımız yok" dedi.