Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki A.K. bulunduğu genelevde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler ile tesis çalışanları vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. İhbar üzerine çok kısa sürede olay mahaline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay Yerinde Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı

Adrese intikal eden sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, durduğu değerlendirilen A.K.’nin kalbinin yeniden atmaya başladığı saptandı. Olay yerinde gerçekleştirilen kritik acil müdahale sayesinde hayati fonksiyonları kısmen geri getirilen yaşlı adam, hızla ambulansa alınarak en yakın hastanenin acil servisine, ardından da yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Doktorların Çabası Yaşamını Kurtarmaya Yetmedi

Hastanede tedavi altına alınan A.K., uzman doktorların tüm çaba ve müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. İlk değerlendirmelerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan 60 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsi incelemesinin ardından kesinleşecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı kapsamlı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.