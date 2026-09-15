Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi’nde akşam saat 18.30 sıralarında feci bir tarım kazası meydana geldi.
TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Hüseyin Leylek (56), aracın kontrolden çıkması sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında sıkışan Hüseyin Leylek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Leylek’in cansız bedeni, otopsi ve işlemler için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.