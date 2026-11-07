Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316'ncı Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesini ve kardeşini yaraladı. Olayın ardından evden kaçan Kabaağaç, ablasını telefonla arayarak, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi.

Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hülya Aktaş ile oğlu Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"NEDEN TARTIŞTIĞIMIZI VE ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Anne ve kardeşini öldürdükten sonra kaçan Uğur Kabaağaç, aynı gün evinin yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce psikolojik sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördüğü öğrenilen Kabaağaç, emniyetteki sorgusunda annesi ve kardeşiyle neden tartıştığını, ardından onları neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Uğur Kabaağaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.