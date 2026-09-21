Olay, Salihli ilçesi Eski Cami Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathane sahibi, bir kişinin masa üzerinde hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin Mehmet Gök olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kıraathanede inceleme yaparken, olay yerinden elde edilen deliller de toplandı. İncelemenin tamamlanmasının ardından Gök’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Gök’ün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri henüz açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Gök’ün ölümünün cinayet, kaza ya da başka bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediği, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.