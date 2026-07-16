Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında bir aile içi şiddet olayı yaşandı. 29 yaşındaki Gökhan G. ile eşi İmran G. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KARISININ BURNUNU KOPARDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırarak kopardı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine bina önüne güvenlik amacıyla atlama yatağı kuran itfaiye ekipleri, yaralanan kadını balkondan merdiven yardımıyla tahliye etti. Ardından eve giren polis ekipleri, şüpheli Gökhan G.'yi gözaltına aldı.
Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İmran G., plastik cerrahi tedavisi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay esnasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Şüpheli Gökhan G.'nin polis ekiplerince evden çıkarılarak emniyete götürülüşü sırasında mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Tepki gösteren kalabalık ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.