Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen dumanlı papaz eriğinde hasat dönemi başladı. Verimin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, sezonun ilk ürünleri pazara sunulmaya başlandı.

ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Turgutlu’da yetiştirilen dumanlı papaz eriği; iri yapısı, sert dokusu, yüksek su oranı ve üzerindeki doğal buğusuyla diğer erik türlerinden ayrılıyor. Bölgeye özgü bu ürün, hem görünümü hem de lezzetiyle öne çıkıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HASAT BAŞLIYOR

Bahçelerde hasat mesaisi gün doğmadan başlıyor. İşçiler erken saatlerde ağaçlardan topladıkları erikleri özenle kasalara yerleştiriyor. Tarlada paketlenen ürünler, iç piyasada tüketilmek üzere başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor.

KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR

Sezonun yeni açılması nedeniyle dumanlı papaz eriğinin kilogram fiyatı 100 ile 110 lira arasında değişiyor. İlk hasat ürünleri olması, fiyatların bu seviyelerde seyretmesinde etkili oluyor.

'MAHSUL ÇOK İYİ, REKOLTE GÜZEL'

Üreticilerden Kamuran Toprak (40), bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sene mahsul çok iyi, erik çok. Rekolte güzel. Havaların soğuk geçmesiyle eriklerin boyunda olumsuzluk yaşanmadı. Şu an hasada başladık ancak masraflar çok ağır. Bir işçinin günlük yevmiyesi 1650 lira. İşçi için de iyi bir rakam değil ama servisle birlikte bize maliyeti 1900 lirayı buluyor. Üretimde kilogram maliyeti yaklaşık 80 liraya ulaşıyor. Şu anda erik 100 ile 110 lira arasında satılıyor. Bu fiyatın altına düşmesi zarar anlamına gelir. Ürünleri yurt dışına göndermiyoruz, tamamen iç piyasaya, market zincirlerine veriyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 iline buradan ürün gönderiyoruz"