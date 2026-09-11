Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Esenyazı Mahallesi'nden kara yoluna çıkarak, İzmir yönüne dönmek isteyen P.G.'nin kullandığı 45 AKZ 154 plakalı TIR'a, İzmir'den Uşak istikametine giden Sadık Karaduman (21) yönetimindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkışıp yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Oslu (21), Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, durumu ağır olan Ahmet Altürk ise Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma TIR şoförü P.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.