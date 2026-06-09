Manisa Kula’da yağmur nedeniyle zeminin kayganlaştığı yolda seyreden 35 CBY 504 plakalı TIR’ın sürücüsü Emin Ö. (38), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, Hasan H.A. (62) yönetimindeki 66 PF 568 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 66 PF 568 plakalı TIR’ın sürücü kabini araçtan ayrılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hasan H.A. ise ileri tedavi için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan İzmir-Ankara D300 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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