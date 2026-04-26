Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada izinli polis memuru yaşamını yitirdi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaza, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı’nda meydana geldi. Halis Kösemen’in (54) kullandığı motosiklet ile K.Z.E. (20) idaresindeki 35 CER 067 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Kösemen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü K.Z.E. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Halis Kösemen’in Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nde görev yaptığı ve kazanın olduğu sırada izinli olduğu öğrenildi.