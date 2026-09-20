Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi Kilimli Sokak'ta dün gece saat 23.30 sıralarında yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN BİSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Eren Güçtekin, kullandığı bisikletin kontrolünü henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Savrulan bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan bir minibüse şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü kanlar içinde yere yığıldı.

16 YAŞINDAKİ ENES KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Enes Eren Güçtekin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki Enes Eren Güçtekin’in acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.