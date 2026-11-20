Manisa'nın Alaşehir ilçesi Dağarlar Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Tuna G'den bir süre sonra haber alamayan annesi H.Ç, çevrede oğlunu aramaya başladı.
KENDİ İMKANLARIYLA SUDAN ÇIKARDI
Aramalarını sürdüren anne, küçük çocuğunu evin yakınında bulunan sulama havuzunda buldu. Toprağın kazılmasıyla oluşturulan ve suyun sızmasını önlemek amacıyla içi brandayla kaplanan havuza düşen oğlunu kendi imkanlarıyla sudan çıkaran anne, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tuna G. kurtarılamadı.
Acı olayın ardından adli soruşturma başlatıldı.