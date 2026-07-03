Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Valeks Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza seyir halindeki bir TIR çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rsl Elsalih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ÇALIŞMA BAŞLATILDI Polis ekipleri, olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün kimliğini belirleyerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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