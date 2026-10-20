Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi’nde akşam saatlerinde kan donduran bir çifte cinayet meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

BABA VE OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kontrolden çıkan İ.B., yanındaki av tüfeğiyle baba ve oğluna üst üste ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan baba-oğul ağır yaralanırken, saldırgan İ.B. olay yerinden hızla kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMLERİNİ TESPİT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI SUÇ ALE TİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, İ.B.'yi olayın gerçekleştiği mahallede, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.