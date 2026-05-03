Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre Karataş mevkisinde Hasan A. (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hasan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edilen Hasan A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından U.C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.