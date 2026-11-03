Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kavacık Rampaları mevkisinde meydana geldi. Mehmet Alkan yönetimindeki 63 ACA 528 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. TIR’ın dorsesi devrildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.
Kaza nedeniyle D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.