Kaza, Alaşehir-Salihli kara yolunun Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. B.Y. (42) yönetimindeki 16 AHS 912 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yusuf Bilgiç’in kullandığı 34 BAR 114 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. YUSUF BİLGİÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Bilgiç’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. ile araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

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