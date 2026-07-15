Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Saat 13.20'de ilk müdahalenin gerçekleştirildiği yangını kontrol altına almak amacıyla çalışma başlatıldı. Söndürme çalışmalarında 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer görev alıyor.
İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı. Otoyol trafiğe kapatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
DÖRT BİR YANDAN YANGIN HABERİ GELİYOR
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören kırsal mahallesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan ve sonra ormana sirayet eden yangın başladı. Adaören mevki civarındaki yangına orman ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme uçakları müdahaleye başladı.
Muğla’nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki yangının rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlediği belirtildi.
BURS'DA DA YANGIN ÇIKTI
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.