Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.



BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 ÖĞRENCİ YARALI

Sözcü Medya Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bir öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği ve arkadaşlarına ateş açtığını, ilk belirlemelere göre olayda 4 öğrenci yaralanırken, bir öğrencinin hayatını kaybettiğini belirtti. Okuldan gelen silah seslerinin ardından çok sayıda öğrencinin ailesi okul etrafında toplandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



POLİS YAYA OLARAK KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE



Pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, yaya olarak kaçan saldırganın peşinde.





BAKAN TEKİN 'YOĞUN ÖNLEMLER ALINDI' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu eğitim yılının başında gerekli tüm önlemlerin alındığını, öğrencilerin ilave tedbirlerle okullara giriş yapacağını duyurmuştu.

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