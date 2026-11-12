Olay, Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 07 COA 254 plakalı otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNDE DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede, 50 yaşındaki Halit Beşerir'e ait olduğu tespit edilen cesette darp veya kesici-delici alet yarasına rastlanmadı.

Beşerir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.