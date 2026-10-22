Kaza, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesinin Sağlık Mahallesi’nde, Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre Doğan Kaya’nın (63) kullandığı 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, bisikletiyle yolda ilerleyen Suriye uyruklu Yunus Zelf’e çarptı.
Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Yunus Zelf’in cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Doğan Kaya gözaltına alınırken, servis aracı trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.