Manisa’da sobadan kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit sızıntısı korku dolu anlara neden oldu. Aynı evde yaşayan anne ve kızı zehirlenerek hastanelik olurken, olayın ortaya çıkmasını sağlayan baba da dumandan etkilendi.

BABA EVE GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 23.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 716 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre eve gelen baba, daire içerisinde yoğun bir duman kokusu fark etti. Durumu kontrol etmek için odaya giren baba, eşi Fatma B. ile kızı Ayten B.’yi hareketsiz ve baygın halde buldu.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Babanın ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve kızını Manisa Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Evdeki dumandan hafif şekilde etkilenen babaya ise ambulans içerisinde ayakta müdahale edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma B. ve Ayten B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.