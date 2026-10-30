Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gecesinde yaşanan çirkin olay büyük tepki topladı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçenin işlek noktalarından 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

ASILI BAYRAĞI SÖKÜP YERE ATTI

Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının önüne Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını gözüne kestiren kapüşonlu bir şahıs, dükkanın önüne yaklaştı. Çevreyi kontrol ettikten sonra asılı duran bayrağı çekip koparan şüpheli, ardından bayrağı yere atarak hızla bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaşanan saygısızlık, mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın rahat tavırlarla bayrağın yanına geldiği, bayrağı asılı olduğu yerden alıp yere fırlattığı ve ardından sokakta gözden kaybolduğu anlar net bir şekilde görüldü.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Sabah saatlerinde durumu fark eden mağaza yetkilileri ve çevre esnafı konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak olay yeri ve kaçış güzergâhı boyunca inceleme başlattı.

Kapüşon takarak yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla başlatılan adli tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.