Salihli’de meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. Kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Samet Ulusoy yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Ali Karakurt ve Hasan Evren’in kullandığı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler Samet Ulusoy ve Ali Karakurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçlarda bulunan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız, Elisa Karakurt, Aras Kaygısız ve Adile Emrem yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.