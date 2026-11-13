Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 3 bin 225 uyuşturucu hap, 1553 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram sentetik uyuşturucu, 26,14 gram sentetik kannabinoid ve 7,35 gram sentetik ecza hap tozu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek ve 5 kartuş bulundu.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.