Manisa’nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan TIR'ın kabininde mahsur kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Ekim tarihinde saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolu güzergahında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Kemal Karapınar yönetimindeki zeytin prinası (zeytin posası) yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hızla refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, saniyeler içinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

KABİNDE MAHSUR KALDI

Alevlerin kısa sürede tüm çekiciyi sarması üzerine çevredeki diğer sürücüler durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından TIR kabininde inceleme yapan sağlık görevlileri, içeride mahsur kalan sürücü Kemal Karapınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal Karapınar’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı tahkikatın ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yol güzergahı, sabah saatlerinde yanmış TIR enkazının vinç yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.