Kırkağaç ilçesi Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Denizli'den Balıkesir'e giden 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 37 yolcusu bulunan otobüsün şoförü ve kadın muavini de dahil 18 kişi yaralandı. ŞOFÖR VE MUAVİNİN DURUMU AĞIR İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 4'ü Balıkesir'deki, 8'i Akhisar'daki, 1'i Saruhanlı'daki, diğerleri ise Kırkağaç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan 19 yolcu ise başka bir firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı'na götürüldü. Kazaya karışan otobüs, vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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