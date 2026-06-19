Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Kavacık rampası mevkiinde gerçekleşti. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Nadir Salmanov idaresindeki 99 ZC 168 plakalı tiner yüklü TIR, önünde seyreden Osman Aktaş yönetimindeki 06 AU 2777 plakalı TIR’a ve Rüstem B. (38) idaresindeki 20 PV 447 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

ARAÇLAR TARLAYA VE YOLA DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle Nadir Salmanov'un kullandığı tiner yüklü TIR, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazaya karışan diğer TIR ise yan yatarak İzmir-Uşak kara yolunu tamamen trafiğe kapattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrollerde, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Aytekin Akkaya ile tiner yüklü TIR'ın sürücüsü Nadir Salmanov’un (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

KARA YOLU 3 SAAT SONRA KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Rüstem B., aynı araçta bulunan Bülent K. (25) ve Adem K. (44) ile diğer TIR’ın sürücüsü Osman A., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Akkaya ve Salmanov’un cenazeleri de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna nakledildi. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım ekiplerin yaklaşık 3 saat süren inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.