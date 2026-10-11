Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinde telefon sesleri yükseldi.
Kaza yerinde toplanarak delil poşetlerine konulan cep telefonlarının çaldığı görüldü.
Aramalar yanıtsız kalırken, çalma seslerinin sürmesi yürek burktu.
KAZA
Feci kaza, bugün saat 11.11 sıralarında otoyolun İzmir istikametinde, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulanslar, AFAD ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.