Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Tur otobüsü ile tırın çarpıştığı anlar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları tarafından anbean kaydedildi.
SAPAĞI KAÇIRINCA DURDU
Görüntülerde, İzmir yönünde doğru gitmekte olan tur otobüsünün otoyol sapağını kaçırmasının ardından geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpıştığı görüldü.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs yan yatarken tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu.
Kazanın, otobüs sürücüsünün girmek istediği otoyol sapağını kaçırdıktan sonra geri manevra yaptığı esnada meydana geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.
KAZA
Feci kaza, bugün saat 11.11 sıralarında otoyolun İzmir istikametinde, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulanslar, AFAD ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.
Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralının isimleri ise şöyle:
"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)."