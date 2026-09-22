Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 22 Eylül sabahı silahlı saldırı yaşandı. İlk bilgilere göre av tüfeğiyle okul çevresinde ateş açılması sonucu öğrenciler yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından okul güvenliği yeniden gündeme gelirken Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

“AYNI SORUN BEŞ AY SONRA YİNE KARŞIMIZDA”

Öztürk, Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı okul saldırılarının ardından hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan tedbirlere dikkat çekti.

İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıkları 16 Nisan’da; okul çevrelerindeki denetimlerin artırılacağını, çocukların ruhsatsız silahlara ve tehlikeli unsurlara erişiminin önleneceğini, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirileceğini, illerdeki risk değerlendirmelerinin güncelleneceğini ve kurumlar arasındaki veri paylaşımının artırılacağını açıklamıştı.

Öztürk, aradan yaklaşık beş ay geçtikten sonra Turgutlu’da bir öğrencinin av tüfeğiyle okulunun önüne kadar gelebilmesinin, açıklanan tedbirlerin ne ölçüde uygulandığının sorgulanmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

BAKANLIĞA “KAÇ OLAYI ÖNLEDİNİZ?” SORUSU

Öztürk, önergesinde Bakan Çiftçi’ye Nisan ayında açıklanan okul güvenliği tedbirlerinden hangilerinin hayata geçirildiğini, kaç okul çevresinde denetim yapıldığını ve bu denetimlerde kaç silah ele geçirildiğini sordu.

Çocukların ateşli silahlara erişimine ilişkin verileri de isteyen Öztürk; son beş yılda okul içinde veya çevresinde ateşli silah kullanılan kaç olay meydana geldiğinin, bu olaylarda kaç öğrenci ve eğitim çalışanının yaşamını yitirdiğinin veya yaralandığının açıklanmasını istedi.

Önergenin dikkat çeken başlıklarından biri de erken uyarı sistemi oldu. Öztürk, Nisan ayında güçlendirileceği duyurulan erken uyarı ve erken müdahale mekanizmaları sayesinde bugüne kadar kaç riskli durumun tespit edildiğini ve kaç saldırının gerçekleşmeden önlendiğini sordu.

TURGUTLU SALDIRISI İÇİN DE ÜÇ KRİTİK SORU

Öztürk, Turgutlu’daki olay özelinde de saldırıda kullanılan av tüfeğinin öğrencinin eline nasıl geçtiğinin, olaydan önce okul yönetimi veya kolluk birimlerine herhangi bir risk bildirimi yapılıp yapılmadığının ve silahın muhafazasında ihmali bulunan kişiler hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını istedi.

Öztürk’ün önergesindeki temel soru ise şöyle oldu:

“Nisan ayında okul çevrelerinde denetimlerin artırılacağı, çocukların silaha erişiminin önleneceği ve erken uyarı mekanizmalarının güçlendirileceği açıklandı. Beş ay sonra bir öğrenci eline av tüfeğini alıp okulunun önünde ateş açabiliyorsa, açıklanan tedbirlerden hangileri gerçekten hayata geçirildi?”